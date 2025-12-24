Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Азербайджанский фигурист примет участие в чемпионате Европы

    Азербайджанский фигурист примет участие в чемпионате Европы

    Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев, завоевавший лицензию на Зимние Олимпийские игры 2026 в Италии, примет участие в чемпионате Европы в январе.

    Об этом Report сообщила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова.

    Она отметила, что Владимир Литвинцев получил лицензию на Зимние Олимпийские игры по результатам чемпионата мира.

    "Недавно было подтверждено, что Анастасия Папатома прошла квалификацию на чемпионат мира. Она получила лицензию на олимпиаду по сумме очков, набранных в нескольких соревнованиях по горнолыжному спорту, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS). В настоящее время спортсмены проводят интенсивные тренировки. В. Литвинцев примет участие в чемпионате Европы в январе. Анастасия также продолжает тренировки. Надеемся, что они достойно представят нашу страну на Зимних Олимпийских играх".

    Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля.

    Olimpiadaya vəsiqə qazanan Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Avropa çempionatında iştirak edəcək
    Azerbaijani figure skater to compete at European Championships

