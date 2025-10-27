Азербайджанский борец взял бронзу чемпионата мира в Сербии
- 27 октября, 2025
- 22:32
Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев (86 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U-23 в сербском Нови-Саде.
Как сообщает Report, в поединке за третье место спортсмен одолел грузина Торнике Самхарадзе со счетом 13:2.
Отметим, что ранее члены азербайджанской сборной по вольной борьбе Кянан Хейбатов (70 кг) завоевал золотую медаль, а Хетаг Карсанов (125 кг) - серебряную.
