Азербайджанский борец взял бронзу чемпионата мира в Сербии

Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев (86 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U-23 в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report, в поединке за третье место спортсмен одолел грузина Торнике Самхарадзе со счетом 13:2.

Отметим, что ранее члены азербайджанской сборной по вольной борьбе Кянан Хейбатов (70 кг) завоевал золотую медаль, а Хетаг Карсанов (125 кг) - серебряную.