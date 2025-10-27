Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 27 oktyabr, 2025
- 22:25
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ali Tsokayev (86 kq) Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında bürünc medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada gürcüstanlı Tornike Samxaradzeyə 13:2 hesabı ilə qalib gələn təmsilçimiz bürünc medala sahib çıxıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl sərbəst güləşçilərimizdən Kənan Heybətov (70 kq) qızıl, Xetaq Karsanov (125 kq) isə gümüş medal əldə edib.
Son xəbərlər
22:25
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
22:19
HƏMAS daha bir İsrail girovunun cəsədini təhvil verəcəkDigər ölkələr
22:09
Sudanda Çevik Cavab Qüvvələri Əl-Faşirdə əsas hərbi bazanı ələ keçirdiyini açıqlayıbDigər ölkələr
21:58
"Reuters": Şəkərin qiyməti son illərin ən aşağı səviyyəsinə enibASK
21:52
Foto
Göygöldə fermadan heyvanların oğurlanması ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİBHadisə
21:51
Suriya konsulluq xidmətlərinin bərpası ilə bağlı Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərirDigər ölkələr
21:37
Zelenski: Ukrayna uzaqmənzilli zərbələrin coğrafiyasını genişləndirirDigər ölkələr
21:28
Foto
Ermənistanın əsirliyində olmuş azərbaycanlıların işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı yeni ifadələr elan olunubHadisə
21:18