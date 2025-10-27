İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 22:25
    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Ali Tsokayev (86 kq) Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında bürünc medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada gürcüstanlı Tornike Samxaradzeyə 13:2 hesabı ilə qalib gələn təmsilçimiz bürünc medala sahib çıxıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl sərbəst güləşçilərimizdən Kənan Heybətov (70 kq) qızıl, Xetaq Karsanov (125 kq) isə gümüş medal əldə edib.

    güləş Ali Tsokayev sərbəst güləş dünya çempionatı U-23
    Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Сербии

