    "Bank Respublika"nın "Qızıl Seçim" lotereyası davam edir

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 12:54
    "Bank Respublika"dan minimum 500 manat lombard krediti götürün avtomobil və ya qızıl külçə qazanmaq şansı qazanın!

    "Bank Respublika"nın lombard krediti müştəriləri üçün keçirdiyi "Qızıl Seçim" lotereyası ikinci tirajla davam edir. Şans bitməyib – əksinə, davam edir.

    Əgər Siz də "BYD Destroyer" avtomobili və ya qızıl külçə qazanmaq istəyirsinizsə, minimum 500 manat məbləğində lombard krediti götürün və lotereyanın iştırakçısına çevrilin.

    Üstəlik, lotereyanın birinci tirajında iştirak etmiş və daha öncə lombard krediti götürmüş müştərilərin şansları avtomatik olaraq ikinci tirajda da qüvvədə qalır.

    Lotereyanın əsas şərtləri:

    · Lotereyada 01.10.2025 – 01.05.2026 tarixləri arasında "Bank Respublika"dan Lombard krediti götürən və həmin dövrdə krediti aktiv olan müştərilər iştirak edə bilər.

    · İkinci tiraj üçün kredit 01.05.2026 tarixinədək aktiv qalmalıdır.

    · Hər tirajda bir iştirakçı yalnız bir dəfə qalib ola bilər

    · Lotereya dövründə lombard kreditləri üzrə 10 gündən artıq gecikməyə yol verilməməlidir.

    · "Bank Respublika" əməkdaşları və aidiyyəti şəxslər lotereyada iştirak edə bilməz.

    · İkinci tirajın qalibləri 15.05.2026-cı il tarixində, Bakı şəhəri, Xaqani 21 ünvanında yerləşən Bankın baş ofisində, tiraj komissiyasının müstəqil üzvlərinin iştirakı ilə təsadüfi seçim proqramı vasitəsilə müəyyən olunacaq.

    Qeyd edək ki, avtomobillər BYD şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi dileri "Group Motors" tərəfindən təqdim olunur.

    Lotereya şərtləri haqqında daha ətraflı məlumatı Bankın rəsmi səhifəsində əldə etmək mümkündür.

    Əgər siz də sərfəli şərtlərlə kredit götürüb, həm avtomobil, həm də qızıl külçə qazanmaq şansını qaçırmaq istəmirsinizsə – düzgün seçim edin, qalib olun!

