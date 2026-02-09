Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Özbəkistandakı toplanış komanda üçün çox faydalı oldu"
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Daşkənddə təşkil olunan təlim-məşq toplanışı çox faydalı olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu yığmanın baş məşqçisi Həbib Ağayev AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.
Mütəxəssis komandanın hazırlığından razı qalıb:
"Özümüzdən yaşca böyük olan Özbəkistanın U-20 yığmasına qarşı iki oyun keçirdik və bu matçlar futbolçularımıza vacib beynəlxalq təcrübə qazandırdı. Ümumilikdə komandanın toplanış zamanı həm oyuna münasibətindən, həm də göstərdiyi performansdan razıyam. Bu hazırlıq prosesi bir çox futbolçu üçün inkişaf baxımından dəyərli təcrübə oldu".
U-19-un baş məşqçisi Özbəkistan yığmasına qarşı keçirilən yoxlama oyunlarını (3:2, 0:4) dəyərləndirib:
"İlk matçda komanda xarakter və intizam göstərdi. Rəqib hesabı bərabərləşdirsə və biz azlıqda qalsaq da, qızlar toparlanaraq qələbə qazanmağı bacardılar. Bu, komanda ruhunun və düzgün oyun yanaşmasının göstəricisidir. İkinci görüşdə isə yorğunluq və məhdud rotasiya imkanları təsirini göstərdi, nəticədə uduzduq. Buna baxmayaraq, belə qarşılaşmalar hazırlıq prosesinin vacib hissəsidir və gələcəkdə üzərində işləməli olduğumuz məqamları göstərir".