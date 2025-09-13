Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 13 сентября, 2025
    • 22:41
    Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) вышел в финал чемпионата мира в столице Хорватии Загребе.

    Как сообщает Report, в полуфинале спортсмен одолел представителя Польши Роберта Барана.

    Решающая встреча состоится завтра.

    Отметим, что Нуреддин Новрузов (61), Кянан Хейбатов (70 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) проиграли в предыдущих раундах.

    Турнир завершится 21 сентября.

    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

