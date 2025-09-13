Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира
Индивидуальные
- 13 сентября, 2025
- 22:41
Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (125 кг) вышел в финал чемпионата мира в столице Хорватии Загребе.
Как сообщает Report, в полуфинале спортсмен одолел представителя Польши Роберта Барана.
Решающая встреча состоится завтра.
Отметим, что Нуреддин Новрузов (61), Кянан Хейбатов (70 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) проиграли в предыдущих раундах.
Турнир завершится 21 сентября.
