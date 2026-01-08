Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Назначен директор Агентства госказначейства

    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 16:48
    Назначен директор Агентства госказначейства

    Садиг Алиев назначен директором Агентства Государственного казначейства при Министерстве финансов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Ранее С.Алиев возглавлял правление Госагентства занятости при Минтруда.

    Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə direktor təyin olunub

