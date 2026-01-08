Назначен директор Агентства госказначейства
Финансы
- 08 января, 2026
- 16:48
Садиг Алиев назначен директором Агентства Государственного казначейства при Министерстве финансов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Ранее С.Алиев возглавлял правление Госагентства занятости при Минтруда.
