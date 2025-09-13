İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 13 sentyabr, 2025
    • 22:26
    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Giorgi Meşvildişvili (125 kq) Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən düyna çempionatında finala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı yarımfinalda Polşa təmsilçisi Robert Baranla üz-üzə gəlib. 

    Rəqibini üstələyən Meşvildişvili həlledici görüşə vəsiqə qazanıb.

    Medal qarşılaşmaları sabah baş tutacaq.

    Nürəddin Novruzov (61), Kənan Heybətov (70 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) əvvəlki raundlarda məğlub olublar. 

    Qeyd edək ki, mundial sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Giorgi Meşvildişvili sərbəst güləş dünya çempionatı final
    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

    Son xəbərlər

    23:48

    İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri Tehranda ilk üçtərəfli görüş keçirib

    Region
    23:41

    Ərdoğan Türkiyənin regionda sərhəd dəyişikliyinin olmasına imkan verməyəcəyini açıqlayıb

    Region
    23:25

    Gürcüstanda müxalifətçi məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib

    Digər ölkələr
    23:11

    Politico: Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini borc öhdəlikləri formasında istifadə edə bilər

    Digər ölkələr
    22:55

    Kelloq Üçüncü Dünya müharibəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:36

    Bolqarıstanda hökumətin istefası tələbi ilə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib

    Digər ölkələr
    22:26

    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti