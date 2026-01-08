В регионах Азербайджана ожидаются снег, сильный ветер и гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

С полудня 9 января до вечера 10 января в регионах Азербайджана местами ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах выпадет снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, осадки местами усилятся, ночью в некоторых горных районах ожидается гололед.

9 января в Баку и на Абшероне, в также в некоторых регионах будет преобладать сильный ветер. Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым ветром.

Синоптики предупреждают, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Лерике, Ярдымлы, Дашкесане, Газахе, Агстафе, Товузе, Гяндже, Самухе, Гёранбое, Нафталане, Нефтчале, Сальяне, Сиязане, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Мингячевире, Шеки, Гобустане будет преобладать юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 13.9-20.7 м/сек.