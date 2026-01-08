Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Германии из-за снежной бури отменили заседание ХДС с участием Мерца

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 16:53
    В Германии из-за снежной бури отменили заседание ХДС с участием Мерца

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил из-за обрушившегося на Германию сильного снегопада свое участие в заседании (Христианско-демократического союза (ХДС).

    Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

    "Холод и снежная метель нарушают график канцлера и всех руководящих членов его партии ХДС. Партийное руководство ХДС в последний момент приняло решение об отмене запланированного на 9 и 10 января с участием Мерца ежегодного закрытого заседания федерального правления партии в Майнце, на котором должны были обсуждаться приоритеты и задачи партии на 2026 год", - пишет издание.

    Под угрозой срыва из-за непогоды также оказался запланированный на утро 11 января вылет Мерца из Мюнхена на правительственном самолете в Индию.

    Отмечается, что в связи с ожидаемым штормом "Элли", которая надвигается на Германию, 9 января объявлено экстренное предупреждение. Неблагоприятные погодные условия также будут сохраняться в следующие несколько дней.

    Германия Фридрих Мерц ХДС/ХСС снегопад шторм "Элли"

    Последние новости

    17:13

    В Хырдалане задержан мужчина за умышленное повреждение Range Rover

    Происшествия
    17:09

    В регионах Азербайджана ожидаются снег, сильный ветер и гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:08

    В Институте языкознания появится новый отдел по культуре азербайджанской речи

    Наука и образование
    16:58

    В Армении начался суд над офицером, продавшим свыше 30 приборов ночного видения

    В регионе
    16:53

    Завтра начнется первое переселение в четыре села Агдеринского района

    Внутренняя политика
    16:53

    В Германии из-за снежной бури отменили заседание ХДС с участием Мерца

    Другие страны
    16:49

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи справок прервавшим обучение лицам

    Наука и образование
    16:48

    Назначен директор Агентства госказначейства

    Финансы
    16:47

    В 2025 году в Азербайджане из незаконного оборота изъято около 2 тонн наркотиков

    Бизнес
    Лента новостей