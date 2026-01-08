В Германии из-за снежной бури отменили заседание ХДС с участием Мерца

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил из-за обрушившегося на Германию сильного снегопада свое участие в заседании (Христианско-демократического союза (ХДС).

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

"Холод и снежная метель нарушают график канцлера и всех руководящих членов его партии ХДС. Партийное руководство ХДС в последний момент приняло решение об отмене запланированного на 9 и 10 января с участием Мерца ежегодного закрытого заседания федерального правления партии в Майнце, на котором должны были обсуждаться приоритеты и задачи партии на 2026 год", - пишет издание.

Под угрозой срыва из-за непогоды также оказался запланированный на утро 11 января вылет Мерца из Мюнхена на правительственном самолете в Индию.

Отмечается, что в связи с ожидаемым штормом "Элли", которая надвигается на Германию, 9 января объявлено экстренное предупреждение. Неблагоприятные погодные условия также будут сохраняться в следующие несколько дней.