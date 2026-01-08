В Азербайджане утвержден порядок выдачи справок прервавшим обучение лицам

Правительство Азербайджана обновило нормативную базу в сфере образования, касающуюся лиц, не завершивших обучение.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал Постановление, утверждающее порядок выдачи справок гражданам, не завершившим по различным причинам какой-либо уровень или ступень образования..

Данным решением также отменено Постановление Кабинета министров №12 от 21 января 2010 года "Об утверждении Порядка выдачи справок лицам, не завершившим по различным причинам какой-либо уровень или ступень образования".

Правило разработано в соответствии с законом "Об образовании" и регулирует описание и порядок выдачи государственных документов об образовании на уровнях бакалавриата, базового (основного) медицинского образования, магистратуры и резидентуры высшей ступени образования.

Лицам, завершившим обучение на уровнях бакалавриата, базового (основного) медицинского образования, магистратуры и резидентуры высшей ступени образования, в установленном законодательством порядке выдается соответствующий государственный документ об образовании - диплом с приложением. Документ формируется в электронной форме в "Централизованной информационной системе образования" (ЦИСО) в соответствии с требованиями закона "Об электронной подписи и электронном документе".

Сведения, содержащиеся в государственном документе об образовании, могут быть получены через Информационную систему электронного правительства (ИСЭП). Предоставление таких сведений через ИСЭП приравнивается к предоставлению самих документов.

Государственные документы об образовании указанных уровней являются основанием для продолжения обучения на следующем уровне высшего образования и (или) начала трудовой деятельности по специальности.

Выпускникам, окончившим с особыми достижениями уровни бакалавриата, базового (основного) медицинского образования и магистратуры высшей ступени образования, выдается диплом с отличием (включая приложение к диплому), в других случаях - обычный диплом (включая приложение к диплому), а выпускникам, завершившим уровень резидентуры, выдается диплом.