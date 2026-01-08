Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане утвержден порядок выдачи справок прервавшим обучение лицам

    Наука и образование
    • 08 января, 2026
    • 16:49
    В Азербайджане утвержден порядок выдачи справок прервавшим обучение лицам

    Правительство Азербайджана обновило нормативную базу в сфере образования, касающуюся лиц, не завершивших обучение.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал Постановление, утверждающее порядок выдачи справок гражданам, не завершившим по различным причинам какой-либо уровень или ступень образования..

    Данным решением также отменено Постановление Кабинета министров №12 от 21 января 2010 года "Об утверждении Порядка выдачи справок лицам, не завершившим по различным причинам какой-либо уровень или ступень образования".

    Правило разработано в соответствии с законом "Об образовании" и регулирует описание и порядок выдачи государственных документов об образовании на уровнях бакалавриата, базового (основного) медицинского образования, магистратуры и резидентуры высшей ступени образования.

    Лицам, завершившим обучение на уровнях бакалавриата, базового (основного) медицинского образования, магистратуры и резидентуры высшей ступени образования, в установленном законодательством порядке выдается соответствующий государственный документ об образовании - диплом с приложением. Документ формируется в электронной форме в "Централизованной информационной системе образования" (ЦИСО) в соответствии с требованиями закона "Об электронной подписи и электронном документе".

    Сведения, содержащиеся в государственном документе об образовании, могут быть получены через Информационную систему электронного правительства (ИСЭП). Предоставление таких сведений через ИСЭП приравнивается к предоставлению самих документов.

    Государственные документы об образовании указанных уровней являются основанием для продолжения обучения на следующем уровне высшего образования и (или) начала трудовой деятельности по специальности.

    Выпускникам, окончившим с особыми достижениями уровни бакалавриата, базового (основного) медицинского образования и магистратуры высшей ступени образования, выдается диплом с отличием (включая приложение к диплому), в других случаях - обычный диплом (включая приложение к диплому), а выпускникам, завершившим уровень резидентуры, выдается диплом.

