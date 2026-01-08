В Армении начался суд над офицером, продавшим свыше 30 приборов ночного видения

В Армении начался судебный процесс в отношении офицера, обвиняемого в незаконной продаже 37 приборов ночного видения на сумму около 160 млн драмов (примерно $415 тыс.).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет страны.

Уголовное дело возбуждено по обращению Военной полиции. По данным следствия, офицер, занимавший руководящие должности в двух воинских частях, в 2024 году похитил приборы и продал их жителю Еревана по ценам, примерно в десять раз ниже рыночных - от 50 тыс. до 450 тыс. драмов за единицу. Для сокрытия преступления он оформлял фиктивные акты о сдаче и списании приборов с баланса частей.

Военнослужащий арестован, обвинения предъявлены также покупателю тепловизоров. Материалы дела направлены в Антикоррупционный суд. Антикоррупционный комитет призывал граждан, располагающих информацией о сомнительных сделках с приборами ночного видения, сообщить об этом.