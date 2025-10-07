Еще один азербайджанский борец взял золото III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО
Индивидуальные
- 07 октября, 2025
- 18:39
В рамках III Игр СНГ продолжаются соревнования по греко-римской борьбе.
Как сообщает западное бюро Report, азербайджанский спортсмен Али Назаров (60 кг) завоевал золотую медаль, одолев россиянина Ивана Козлова.
Азербайджанский борец греко-римского стиля стал победителем III Игр СНГ.
Как сообщает западное бюро Report, на соревнованиях в Гянджинском спортивном комплексе представитель Азербайджана Эльшад Аббасов (51 кг) встретился в финале с белорусом Тимофеем Семяненко.
Победив соперника со счетом 6:0, наш спортсмен завоевал золотую медаль.
Ранее борец Юсиф Мирзаев взял серебро III Игр СНГ.
