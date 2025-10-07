Еще один азербайджанский борец взял золото III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    07 октября, 2025
    В рамках III Игр СНГ продолжаются соревнования по греко-римской борьбе.

    Как сообщает западное бюро Report, азербайджанский спортсмен Али Назаров (60 кг) завоевал золотую медаль, одолев россиянина Ивана Козлова.

    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал победителем III Игр СНГ.

    Как сообщает западное бюро Report, на соревнованиях в Гянджинском спортивном комплексе представитель Азербайджана Эльшад Аббасов (51 кг) встретился в финале с белорусом Тимофеем Семяненко.

    Победив соперника со счетом 6:0, наш спортсмен завоевал золотую медаль.

    Ранее борец Юсиф Мирзаев взял серебро III Игр СНГ.

