Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 18:08
Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarının qalibi olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gəncə İdman Kompleksində təşkil olunan yarışlarda Azərbaycan təmsilçisi Elşad Abbasov (51 kiloqram) finalda belaruslu Tsimafey Semianenka ilə qarşılaşıb.
Rəqibinə 6:0 hesabı ilə qalib gələn idmançımız qızıl medal qazanıb.
Daha əvvəl Yusif Mirzəyev gümüş mükafata sahib çıxıb.
