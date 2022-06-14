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Азербайджанский борец победил армянского соперника и стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец победил армянского соперника и стал чемпионом Европы В Бухаресте, Румыния, проходит чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 17 лет.
Индивидуальные
14 июня 2022 г. 21:30
Азербайджанский борец победил армянского соперника и стал чемпионом Европы

В Бухаресте, Румыния, проходит чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 17 лет.

Как передает Report, во второй день соревнований определились победители в греко-римской борьбе в 5 весовых категориях. На пьедестал почета поднялись четыре члена национальной сборной.

Фараим Мустафаев (55 кг) защитил свой титул в финале, победив армянина Хайка Лудвигяна (13:4). Следует отметить, что Мустафаев стал чемпионом Европы на аналогичном соревновании, состоявшемся в Самокове, Болгария, в прошлом году.

Еще 3 борца завоевали серебряные медали. Так, Эльвин Ибадов (48 кг) уступил грузину Вахтангу Лолуа, Сеймур Гасымов (65 кг) – греку Арионасу Колицопулосе, а Исмаил Рзаев (80 кг) – молдаванину Михаю Гуцу.

На данный момент сборная Азербайджана является явным лидером в общекомандном зачете с 95 очками. Наша сборная на 36 очков опережает своего ближайшего соперника - Венгрию.

Завтра за медали будут бороться еще четверо наших спортсменов: трое - за золото, а один - за бронзу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçisi erməni rəqibinə qalib gələrək Avropa çempionu olub

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