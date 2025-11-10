Азербайджанские боксеры завершили Исламиаду с 6 медалями - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская боксерша Айнур Микаилова (57 кг) завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии.

Как сообщает корреспондент Report из Эр-Рияда, в финале она уступила сопернице из Узбекистана Хуморабону Мамажоновой.

Таким образом, азербайджанские боксеры завершили соревнования с шестью медалями - 1 золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми.

22:51

Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров стал победителем VI Игр Исламской солидарности.

Как сообщает корреспондент Report из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, где проходят соревнования, в финале спортсмен одолел оппонента из Турции Султана Османлы.

Отметим, что С. Джафаров выступал в весовой категории 80 кг.

Азербайджанская женщина-боксер Наргиз Зейналова (51 кг) в финале уступила турчанке Таскын Айсен и стала обладательницей серебряной медали.