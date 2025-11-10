Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджанские боксеры завершили Исламиаду с 6 медалями - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 10 ноября, 2025
    • 23:32
    Азербайджанская боксерша Айнур Микаилова (57 кг) завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии.

    Как сообщает корреспондент Report из Эр-Рияда, в финале она уступила сопернице из Узбекистана Хуморабону Мамажоновой.

    Таким образом, азербайджанские боксеры завершили соревнования с шестью медалями - 1 золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми.

    Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров стал победителем VI Игр Исламской солидарности.

    Как сообщает корреспондент Report из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, где проходят соревнования, в финале спортсмен одолел оппонента из Турции Султана Османлы.

    Отметим, что С. Джафаров выступал в весовой категории 80 кг.

    Азербайджанская женщина-боксер Наргиз Зейналова (51 кг) в финале уступила турчанке Таскын Айсен и стала обладательницей серебряной медали.

    бокс Исламиада золотая медаль
    Фото
    Azərbaycan boksçuları İslamiadanı 6 medalla başa vurub - YENİLƏNİB

