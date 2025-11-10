Azərbaycan boksçusu İslamiadanın qalibi olub
Fərdi
- 10 noyabr, 2025
- 22:48
Azərbaycan boksçusu Səidcəmşid Cəfərov VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub.
"Report" Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, 80 kq-da fərqlənib.
Milli üzvü finalda Türkiyə təmsilçisi Sultan Osmanlını məğlub edərək qızıl medal qazanıb.
