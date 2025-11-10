İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan boksçusu İslamiadanın qalibi olub

    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 22:48
    Azərbaycan boksçusu Səidcəmşid Cəfərov VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub.

    "Report" Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, 80 kq-da fərqlənib.

    Milli üzvü finalda Türkiyə təmsilçisi Sultan Osmanlını məğlub edərək qızıl medal qazanıb.

    Foto
    Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады в Эр-Рияде

