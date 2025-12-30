Ukrayna 2026-cı ildə ABŞ-dən yardım alacaq ölkələrin siyahısına daxil edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna ABŞ-nin 2026-cı ildə BMT-nin Humanitar Məsələlərin Koordinasiyası İdarəsinə ayırdığı 2 milyard dollar həcmində humanitar yardım siyahısına daxil edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, idarə tərəfindən yayımlanan siyahıda öz əksini tapıb.

    Məlumata əsasən, Ukraynadan başqa siyahıya Suriya, Banqladeş, Cənubi Sudan və Efiopiya da daxil olmaqla, 16 ölkə salınıb. Fələstin siyahıda yer almayıb. Vəsaitlər həmçinin BMT-nin Fövqəladə Hallara qarşı Mərkəzi Cavab Fondu (CERF) üçün də nəzərdə tutulub.

    Ukrayna ABŞ CERF
    Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году

