Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 01:16
Украина вошла в список стран, для оказания гуманитарной помощи которым в 2026 году США выделили $2 млрд Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Как передает Report, это следует из списка, распространенного управлением.
Согласно этой информации, помимо Украины, в список вошли 16 стран, включая Сирию, Бангладеш, Южный Судан и Эфиопию. Палестина в нем не фигурирует. Средства также пойдут на работу Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF).
