Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году

Украина вошла в список стран, для оказания гуманитарной помощи которым в 2026 году США выделили $2 млрд Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Как передает Report, это следует из списка, распространенного управлением.

Согласно этой информации, помимо Украины, в список вошли 16 стран, включая Сирию, Бангладеш, Южный Судан и Эфиопию. Палестина в нем не фигурирует. Средства также пойдут на работу Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF).