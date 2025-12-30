Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 01:16
    Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году

    Украина вошла в список стран, для оказания гуманитарной помощи которым в 2026 году США выделили $2 млрд Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

    Как передает Report, это следует из списка, распространенного управлением.

    Согласно этой информации, помимо Украины, в список вошли 16 стран, включая Сирию, Бангладеш, Южный Судан и Эфиопию. Палестина в нем не фигурирует. Средства также пойдут на работу Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF).

