Азербайджанские теннисисты отправились в Турцию

Сборная Азербайджана по настольному теннису U-15 отправилась в Турцию.

Сборная Азербайджана по настольному теннису U-15 отправилась в Турцию.

Как сообщает Report, сборная в составе Тунара Багирова, Шакира Гадирова, Бану Байталлы и Шабнам Мансуровой под руководством тренера Закира Джавадова примет участие в международных учебно-тренировочных сборах и товарищеских соревнованиях в Балыкесире.

Учебно-тренировочный сбор и соревнования с участием спортсменов из Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Северного Кипра пройдут 11-17 апреля.