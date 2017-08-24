Азербайджанские женщины-борцы не смогли завоевать медаль на чемпионате мира

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Завершилась женская борьба на проходящем в Париже чемпионате мира.

Как сообщает Report, в четвертый день мундиаля на ковер вышли женщины-борцы в весовой категории 48 кг, 53 кг, 60 кг и 69 кг, и все они выступили неудачно.

48 кг

1/8 финала. Патриции Бермудес (Аргентина) - Тюркан Насирова - 11:8

53 кг

1/8 финала. Роксана Марта Засина (Польша) - Лейла Гурбанова - 3:1.

1/16 финала. Лейла Гурбанова - Сумейя Зейбек Сезер (Турция) - 10:0.

60 кг

1/16 финала. Татьяна Омельченко - Анастасия Григорьева (Латвия) - 0:2.

69 кг

1/8 финала. Элис Манолова - Анастасия Братчикова (Россия) - 0:10.

Отметим, что ни одна из вышедших на ринг 23 августа спортсменок не смогла завоевать медаль. В первые два дня соревнований боролись спортсмены по греко-римской борьбе. Хотя Азербайджан был представлен во всех 8 весовых категориях, лишь Эльвину Мурсалиеву (80 кг) удалось подняться на почетный пьедестал. Он завоевал бронзовую медаль.