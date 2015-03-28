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    ​Азербайджанские самбисты в первый день Кубка мира завоевали 4 медали

    Двое членов сборной удостоены серебряных, а двое бронзовых медалей

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В столице России Москве после первого дня соревнований Кубка мира «Мемориал А. Харлампиева» по самбо азербайджанские борцы завоевали 4 медали.

    Как сообщает Report, двое членов сборной удостоены серебряных, а двое бронзовых медалей.

    В соревнованиях по спортивному самбо Насими Умбаев (52 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг) завоевали серебряные медали, а Бахтияр Аббасов (90 кг) удостоен бронзы. В боевом самбо Канан Гасымов завоевал еще одну бронзовую медаль в копилку сборной.

    Отметим что, соревнования завершатся 29 марта. 

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