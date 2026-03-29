Азербайджанские паратхэквондисты взяли четыре медали на международном турнире в Турции
- 29 марта, 2026
- 14:25
Четверо паратхэквондистов Азербайджана стали призерами международного турнира Turkiye Open в турецкой Анталье.
Как сообщает Report, спортсмены выступали в категории K44.
Так, Самая Гасанова (47 кг), Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (63 кг) и Имамеддин Халилов (70 кг) завоевали на турнире бронзовые медали.
