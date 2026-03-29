Azərbaycan parataekvondoçuları Türkiyədə dörd medal qazanıblar
Fərdi
- 29 mart, 2026
- 13:35
Azərbaycanın dörd parataekvondoçusu Antalya şəhərində keçirilən Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində fəxri kürsüyə yüksəliblər.
"Report" xəbər verir ki, K44 kateqoriyasında çıxış edən təmsilçilərimiz uğura imza atıblar.
Səmayə Həsənova (47 kq), Sabir Zeynalov (58 kq), Amin Əliyev (63 kq) və İmaməddin Xəlilov (70 kq) yarışı bürünc medalla başa vurublar.
Son xəbərlər
13:58
Bakı və Abşeron yarımadasında son 38 ilin yağıntı rekordu yenilənibEkologiya
13:54
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibEkologiya
13:52
Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıbFutbol
13:35
Foto
Azərbaycan parataekvondoçuları Türkiyədə dörd medal qazanıblarFərdi
13:31
Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıbRegion
13:28
Foto
Video
Binəqədidə yanğın baş verən əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunublar - YENİLƏNİB-2Hadisə
13:16
Qalibaf: ABŞ gizli şəkildə İrana quru hücumu planlaşdırırDigər ölkələr
13:09
Zelenski: Rusiya yavaşlamır və müharibəni davam etdirməyi hədəfləyirDigər ölkələr
13:06