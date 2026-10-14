İtaliya A Seriyası klubu uğursuzluğa görə baş məşqçisini qovub
Futbol
- 14 oktyabr, 2026
- 20:49
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İtaliyanın "Venesiya" klubunun baş məşqçisi Covanni Stroppa vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Ayrılığa səbəb komandanın ölkə çempionatında mövsümə uğursuz başlaması olub. "Venesiya" A Seriyasının ilk altı turunda keçirdiyi bütün oyunlarda məğlub olub.
Komanda xalsız sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, 58 yaşlı mütəxəssis 2025-ci ilin iyununda "Venesiya"nın baş məşqçisi təyin olunub. Stroppanın rəhbərliyi altında komanda 2025/2026 mövsümündə A Seriyasına yüksəlib.
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