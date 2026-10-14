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    İtaliya A Seriyası klubu uğursuzluğa görə baş məşqçisini qovub

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 20:49
    İtaliya A Seriyası klubu uğursuzluğa görə baş məşqçisini qovub

    İtaliyanın "Venesiya" klubunun baş məşqçisi Covanni Stroppa vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Ayrılığa səbəb komandanın ölkə çempionatında mövsümə uğursuz başlaması olub. "Venesiya" A Seriyasının ilk altı turunda keçirdiyi bütün oyunlarda məğlub olub.

    Komanda xalsız sonuncu - 20-ci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, 58 yaşlı mütəxəssis 2025-ci ilin iyununda "Venesiya"nın baş məşqçisi təyin olunub. Stroppanın rəhbərliyi altında komanda 2025/2026 mövsümündə A Seriyasına yüksəlib.

    Covanni Stroppa Venesiya FK İtaliya A Seriyası
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