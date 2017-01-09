Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в мировом рейтинге

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Всемирное объединение борьбы по итогам прошлого года обнародовало первый рейтинг 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, в рейтинге по греко-римской борьбе числятся имена 9 азербайджанских борцов, 7 из них вошли в первую десятку.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр "Рио-2016" Расул Чунаев (66 кг) занял третье место в рейтинге, Сабах Шариати (130 кг) - 4-е место. Гасан Алиев (71 кг), завоевавший бронзу на чемпионате мира, находится на третьем месте в своей весовой категории.

В десятку также вошли Ровшан Байрамов (59 кг) - 6-е место, Рафиг Гусейнов (80 кг) - 7-е место, Эльвин Мурсалиев (75 кг) и Ислам Аббасов (85 кг) - 8-е место.