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    Азербайджанские гребцы завоевали 22 медали на Мингячевирской регате

    Индивидуальные
    • 01 октября, 2026
    • 13:04
    Азербайджанские гребцы завоевали 22 медали на Мингячевирской регате

    Азербайджанские спортсмены завершили международный турнир "Мингячевирская регата-2026" с 22 медалями.

    Как передает корреспондент Report из Мингячевира, соревнования прошли при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водного спорта Азербайджана.

    Турнир стартовал на Кёндаланчайском водохранилище в Физули и завершился в Мингячевире. В активе азербайджанских спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

    Отметим, что в турнире также участвовали более 100 гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Мингячевирская регата Министерство молодежи и спорта Азербайджана Федерация водного спорта Азербайджана
    Azərbaycan idmançıları "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirini 22 medalla başa vurublar
    Azerbaijan wins 22 medals at Mingachevir Regatta 2026
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