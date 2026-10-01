Азербайджанские гребцы завоевали 22 медали на Мингячевирской регате
Индивидуальные
- 01 октября, 2026
- 13:04
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Азербайджанские спортсмены завершили международный турнир "Мингячевирская регата-2026" с 22 медалями.
Как передает корреспондент Report из Мингячевира, соревнования прошли при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водного спорта Азербайджана.
Турнир стартовал на Кёндаланчайском водохранилище в Физули и завершился в Мингячевире. В активе азербайджанских спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Отметим, что в турнире также участвовали более 100 гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.
Azərbaycan idmançıları "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirini 22 medalla başa vurublar
Azerbaijan wins 22 medals at Mingachevir Regatta 2026
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