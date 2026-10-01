Азербайджанские гребцы завоевали 22 медали на Мингячевирской регате

Азербайджанские спортсмены завершили международный турнир "Мингячевирская регата-2026" с 22 медалями.

Как передает корреспондент Report из Мингячевира, соревнования прошли при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водного спорта Азербайджана.

Турнир стартовал на Кёндаланчайском водохранилище в Физули и завершился в Мингячевире. В активе азербайджанских спортсменов 7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Отметим, что в турнире также участвовали более 100 гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.