В Непале задержаны мошенники, обещавшие гражданам трудоустройство в Азербайджане и Канаде

Полиция Непала задержала двух человек по подозрению в мошенничестве, которые обещали гражданам трудоустройство за рубежом, в том числе в Азербайджане и Канаде за денежное вознаграждение.

Как сообщает Report со ссылкой на непальские медиа, задержанными являются 56-летний Пунья Прасад Нираула, проживающий в столице Катманду, и 20-летняя Шрея Шрестха.

Согласно данным Центрального информационного центра полиции Непала, на обоих подозреваемых поступили жалобы от пострадавших. Нираулу обвиняют в том, что он получил от одного из заявителей 3,2 млн непальских рупий (более 35 тыс. манатов - ред.), пообещав организовать ему работу в Азербайджане. Шрестха, в свою очередь, подозревается в получении 345 тыс. рупий (более 3800 манатов - ред.) за обещание трудоустройства другого человека в Канаде.

После получения денег оба подозреваемых перестали выходить на связь с заявителями.

Департамент трудоустройства за рубежом района Тахачал и местная полиция проводят расследование фактов мошенничества для принятия дальнейших мер в отношении задержанных.