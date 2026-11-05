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    В Непале задержаны мошенники, обещавшие гражданам трудоустройство в Азербайджане и Канаде

    Происшествия
    • 05 ноября, 2026
    • 18:39
    В Непале задержаны мошенники, обещавшие гражданам трудоустройство в Азербайджане и Канаде

    Полиция Непала задержала двух человек по подозрению в мошенничестве, которые обещали гражданам трудоустройство за рубежом, в том числе в Азербайджане и Канаде за денежное вознаграждение.

    Как сообщает Report со ссылкой на непальские медиа, задержанными являются 56-летний Пунья Прасад Нираула, проживающий в столице Катманду, и 20-летняя Шрея Шрестха.

    Согласно данным Центрального информационного центра полиции Непала, на обоих подозреваемых поступили жалобы от пострадавших. Нираулу обвиняют в том, что он получил от одного из заявителей 3,2 млн непальских рупий (более 35 тыс. манатов - ред.), пообещав организовать ему работу в Азербайджане. Шрестха, в свою очередь, подозревается в получении 345 тыс. рупий (более 3800 манатов - ред.) за обещание трудоустройства другого человека в Канаде.

    После получения денег оба подозреваемых перестали выходить на связь с заявителями.

    Департамент трудоустройства за рубежом района Тахачал и местная полиция проводят расследование фактов мошенничества для принятия дальнейших мер в отношении задержанных.

    Мошенничество (аферизм) Трудоустройство Канада Непал
    Nepalda vətəndaşlara Azərbaycan və Kanadada iş vəd edən dələduzlar saxlanılıb
    Nepal police detain two over alleged scams promising jobs in Azerbaijan and Canada
    44 filmi
    44 filmi

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