Azərbaycan idmançıları "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirini 22 medalla başa vurublar
Fərdi
- 01 oktyabr, 2026
- 12:50
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Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdmanı Federasiyasının (AZSİF) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turniri başa çatıb.
"Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçiləri Füzulidəki Köndələnçay su anbarında start götürən və Mingəçevirdə yekunlaşan yarışı 22 medalla başa vurublar.
Mükafatlardan 7-nin əyarı qızıl, 5-i gümüş, 10-u isə bürünc olub.
Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparıb.
Азербайджанские гребцы завоевали 22 медали на Мингячевирской регате
Azerbaijan wins 22 medals at Mingachevir Regatta 2026
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