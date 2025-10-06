Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалями

Завершены соревнования по гребле на III Играх СНГ.

Как сообщает Report, по результатам соревнований, которые проводились в течение двух дней в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, азербайджанские гребцы в общей сложности завоевали 4 медали.

Алимурад Гаджизаде стал обладателем серебряной медали. Амиль Рамазанов завоевал две бронзовые медали. Дуэт Иван Воробьянский - Гусейн Гасанов также занял третье место.