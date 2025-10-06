Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалями
Индивидуальные
- 06 октября, 2025
- 13:27
Завершены соревнования по гребле на III Играх СНГ.
Как сообщает Report, по результатам соревнований, которые проводились в течение двух дней в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, азербайджанские гребцы в общей сложности завоевали 4 медали.
Алимурад Гаджизаде стал обладателем серебряной медали. Амиль Рамазанов завоевал две бронзовые медали. Дуэт Иван Воробьянский - Гусейн Гасанов также занял третье место.
Последние новости
13:38
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицинеНаука и образование
13:36
Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГДругие
13:32
Спецслужба по борьбе с коррупцией Польши в мае прекратит свою работуДругие страны
13:29
В Баку на WUF13 прибудут более 20 тыс. гостейИнфраструктура
13:27
Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалямиИндивидуальные
13:27
Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по ГазеДругие страны
13:26
Фото
В Баку прошла презентация Градостроительной кампании АзербайджанаИнфраструктура
13:24
В Индии начались совместные с РФ военные ученияДругие страны
13:18