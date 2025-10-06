Azərbaycan avarçəkənləri III MDB Oyunlarını dörd medalla başa vurublar

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:16
    III MDB Oyunlarında avarçəkmə yarışlarına yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Mingəçevir şəhərində yerləşən "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində iki gün davam edən yarışların nəticəsinə əsasən, Azərbaycan avarçəkənləri ümumilikdə 4 medal qazanıblar.

    Əlimurad Hacızadə gümüş medalın sahibi olub. Amil Ramazanov iki bürünc medal qazanıb. İvan Vorobyanski və Hüseyn Həsənovdan ibarət duet də üçüncü yeri tutub.

    III MDB Oyunları avarçəkmə medal
    Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалями
    Azerbaijani rowers finish III CIS Games with 4 medals

