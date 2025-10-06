Azərbaycan avarçəkənləri III MDB Oyunlarını dörd medalla başa vurublar
Fərdi
- 06 oktyabr, 2025
- 13:16
III MDB Oyunlarında avarçəkmə yarışlarına yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Mingəçevir şəhərində yerləşən "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində iki gün davam edən yarışların nəticəsinə əsasən, Azərbaycan avarçəkənləri ümumilikdə 4 medal qazanıblar.
Əlimurad Hacızadə gümüş medalın sahibi olub. Amil Ramazanov iki bürünc medal qazanıb. İvan Vorobyanski və Hüseyn Həsənovdan ibarət duet də üçüncü yeri tutub.
