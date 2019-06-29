Азербайджанские гимнастки завоевали 10 медалей на международном турнире - ФОТО

Азербайджанские гимнастки завоевали 10 медалей на международном турнире.

Как передаёт Report, соревнование по художественной гимнастике состоялось в городе Гдыня (Польша).

Арзу Джалилова выступила в индивидуальной программе среди юниоров и завоевала серебро за упражнение с мячом, а за выступление с булавами удостоилась бронзы. Её подруга по команде Нармин Самадова, заняв второе место за выступление с лентой, завоевала серебро. Азербайджанские гимнастки, отличившись также в командном зачёте, поднялись на 1-ую ступень почётного пьедестала.

Групповая команда Азербайджана, продемонстрировав успешное выступление во всех возможных финалах, сумела завоевать медали в каждом из них. Таким образом, юниорская группа, состоящая из Фариды Сяфиярзаде, Ляман Алимурадовой, Миланы Акберовой, Медины Асадовой и Сельджан Гаджизаде, добавили ровно 1 комплект медалей на общий счёт команды. Юные гимнастки в многоборье завоевали серебро, а бронзу с обручами. Гимнастки, набрав самые высокие баллы с лентами, удостоились золотой медали.

Команда в групповых упражнениях в составе Нарын Гурбановой, Гюллю Агаларзаде, Нармин Джахангировой, Хумай Алиевой и Соны Рахмановой, соревнующиеся во взрослой программе, удостоились бронзовой медали в многоборье, с 5-ю мячами, а также с 3-мя обручами и 2-мя парами булав.