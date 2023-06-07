Азербайджанские гимнастки выступят на турнире в Египте

Азербайджанские гимнастки примут участие на международном турнире по художественной гимнастике Pharaohs Cup в столице Египта Каире.

Азербайджанские гимнастки примут участие на международном турнире по художественной гимнастике Pharaohs Cup в столице Египта Каире.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, на турнир отправились представляющие страну в индивидуальной программе Нурай Ахмедзаде и Шамс Агагусейнова, а также выступающая в групповых упражнениях команда в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханум Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой.

Pharaohs Cup пройдет 9-11 июня.