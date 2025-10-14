Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в Перу семь медалей

    Индивидуальные
    • 14 октября, 2025
    • 08:51
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в столице Перу Лиме семь медалей.

    Как сообщает Report, в последний день соревнований Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) взяли серебряную и бронзовую медали соответственно.

    Отметим, что ранее Ахмед Юсифов (60 кг) взял серебро, а Кёнуль Алиева (48 кг), Руслан Пашаев, Рашад Елкиев (оба 66 кг) и Омар Раджабли стали обладателями бронзовых наград.

