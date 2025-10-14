Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в Перу семь медалей

Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в столице Перу Лиме семь медалей.

Как сообщает Report, в последний день соревнований Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) взяли серебряную и бронзовую медали соответственно.

Отметим, что ранее Ахмед Юсифов (60 кг) взял серебро, а Кёнуль Алиева (48 кг), Руслан Пашаев, Рашад Елкиев (оба 66 кг) и Омар Раджабли стали обладателями бронзовых наград.