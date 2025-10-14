Azərbaycan cüdoçuları Perudakı Qran-prini 7 medalla başa vurublar

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    14 oktyabr, 2025
    Azərbaycan cüdoçuları Perunun paytaxtı Limada keçirilmiş Qran-prini 7 medalla başa vurublar.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu yarış günündə Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) mükafatçılar sırasına düşə bilib.

    Onlar müvafiq olaraq gümüş və bürünc medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Əhməd Yusifov (60 kq) gümüş, Könül Əliyeva (48 kq), Ruslan Paşayev, Rəşad Yelkiyev (hər ikisi 66 kq) və Ömər Rəcəbli bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    cüdo qran-pri 7 medal
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в Перу семь медалей
    Azerbaijani judokas win seven medals at Grand Prix in Peru

