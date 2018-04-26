Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы - ВИДЕО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в израильском городе Тель-Авив стартует чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, в соревновании, которое продлится три дня, примут участие 368 дзюдоистов (215 мужчин и 153 женщин) из 44 стран. Азербайджан будут представлять 16 дзюдоистов, из которых 9 мужчин и 7 женщин.

В первый день соревнований выступят 9 спортсменов. Все дзюдоисты начнут борьбу с 1/16 финала.

В зачете среди мужчин Вугар Ширинли (60 кг) встретится с олимпийским чемпионом из России Бесланом Мудрановым. В весе до 66 кг Ниджат Шихализаде будет противостоять Денису Виеру из Молдовы, а Орхан Сафаров - хорвату Бернарду Азиновичу.

В женском зачете в весовой категории 48 кг Лейлу Алиеву ждет словенка Маруся Стангар, а Базаррагчу Эрденебат будет бороться с турчанкой Диларой Локманхеким.

В весовой категории 52 кг Буянхышыч Пуревсурен поборется с норвежкой Маделен Рубинштейн, а Гюльтадж Мамедалиева с турчанкой Ирем Коркмаз, в весе 57 кг Ульвия Рагимли выйдет на татами против Анны Боровска из Польши, а Ичинхорло Мунхцедев поборется с Норой Гжаковой из Косово.

Отметим, что в прошлом году азербайджанские дзюдоисты завершили выступление в соревновании, завоевав 2 золотые, 3 бронзовые медали.