Азербайджанские дзюдоисты к "Большому шлему" готовились в Японии

В преддверии посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева международного турнира "Большого шлема" по дзюдо и других престижных соревнований сборная Азербайджана побывала на учебно-тренировочных сборах в Японии.

Как сообщает Report, на трехнедельных тренировках присутствовали ведущие дзюдоисты сборной.

Тренируясь дважды в день, они выполняли задания главного тренера Руслана Машуренко и тренера Эльхана Мамедова.

В подготовительном процессе участвовали не только азербайджанские, но и японские дзюдоисты.

Отметим, что предстоящий в Баку турнир "Большого шлема" стартует 10 мая. Трехдневные престижные соревнования будут организованы во Дворце спорта имени Гейдара Алиева.