 Наверх

Азербайджанские дзюдоисты к "Большому шлему" готовились в Японии

Азербайджанские дзюдоисты к "Большому шлему" готовились в Японии

В преддверии посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева международного турнира "Большого шлема" по дзюдо и других престижных соревнований сборная Азербайджана побывала на учебно-тренировочных сборах в Японии. 

Как сообщает Report, на трехнедельных тренировках присутствовали ведущие дзюдоисты сборной. 

Тренируясь дважды в день, они выполняли задания главного тренера Руслана Машуренко и тренера Эльхана Мамедова.  

В подготовительном процессе участвовали не только азербайджанские, но и японские дзюдоисты. 

Отметим, что предстоящий в Баку турнир "Большого шлема" стартует 10 мая. Трехдневные престижные соревнования будут организованы во Дворце спорта имени Гейдара Алиева. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi