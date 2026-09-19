Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане
Индивидуальные
- 19 сентября, 2026
- 20:32
Азербайджанские боксеры завоевали три медали на международном турнире в казахстанском Актау.
Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.
Молодежная сборная Азербайджана (U-23), выступавшая под руководством тренера Эльбруса Рзаева, завоевала одно серебро и две бронзы.
Билалхабаши Назаров (50 кг) завоевал серебряную, а Зидан Гунбатов (55 кг) и Али Абдуллаев (65 кг) - бронзовые медали.
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