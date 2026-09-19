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    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    • 19 сентября, 2026
    • 20:32
    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на международном турнире в казахстанском Актау.

    Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

    Молодежная сборная Азербайджана (U-23), выступавшая под руководством тренера Эльбруса Рзаева, завоевала одно серебро и две бронзы.

    Билалхабаши Назаров (50 кг) завоевал серебряную, а Зидан Гунбатов (55 кг) и Али Абдуллаев (65 кг) - бронзовые медали.

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане
    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане
    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Федерация бокса Азербайджана Казахстан
    Фото
    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

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