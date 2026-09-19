Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

Азербайджанские боксеры завоевали три медали на международном турнире в казахстанском Актау.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Молодежная сборная Азербайджана (U-23), выступавшая под руководством тренера Эльбруса Рзаева, завоевала одно серебро и две бронзы.

Билалхабаши Назаров (50 кг) завоевал серебряную, а Зидан Гунбатов (55 кг) и Али Абдуллаев (65 кг) - бронзовые медали.