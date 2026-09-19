Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar
Fərdi
- 19 sentyabr, 2026
- 20:20
Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən boks üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, yarışda məşqçi Elbrus Rzayevin rəhbərliyi altında çıxış edən Azərbaycanın U-23 millisi üç medal qazanıb.
Komandanın heyətində Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq) gümüş, Zidan Hünbətovla (55 kq) Əli Abdullayev (65 kq) bürünc mükafata yiyələniblər.
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