İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Fərdi
    • 19 sentyabr, 2026
    • 20:20
    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən boks üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yarışda məşqçi Elbrus Rzayevin rəhbərliyi altında çıxış edən Azərbaycanın U-23 millisi üç medal qazanıb.

    Komandanın heyətində Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq) gümüş, Zidan Hünbətovla (55 kq) Əli Abdullayev (65 kq) bürünc mükafata yiyələniblər.

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar
    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar
    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Boks üzrə Azərbaycan millisi Azərbaycan Boks Federasiyası
    Foto
    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Son xəbərlər

    21:14

    Kanadada avtomobilin izdihama çırpılması nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:01

    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Daxili siyasət
    20:47

    Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilib

    Digər ölkələr
    20:33

    NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Naçkebiya: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Cənubi Qafqazda sabitlik üçün imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    20:21

    Ukrayna və Rusiya arasında mülki şəxslərin mübadiləsi həyata keçirilib

    Digər ölkələr
    20:20
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Fərdi
    20:15
    Foto

    Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    20:07
    Foto

    Ukraynada Ermənistanın azərbaycanlı əhalisinin tarixi haqqında kitab çap olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti