Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджанские боксеры выдали успешный старт на чемпионате Европы U-17

    Индивидуальные
    • 04 октября, 2026
    • 11:54
    Азербайджанские боксеры выдали успешный старт на чемпионате Европы U-17

    В первый день чемпионата Европы по боксу среди юношей до 17 лет (U-17) в черногорской Будве четыре азербайджанских боксера одолели своих соперников.

    Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

    Али Абаслы (60 кг) в 1/16 финала победил Абдурахима Соуна со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В 1/8 финала спортсмен встретится с Зеки Угуром (Турция).

    В весовой категории 66 кг Юсиф Гасанлы оказался сильнее португальца Адриану Силвы - 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27), на следующем этапе азербайджанский боксер выйдет на ринг с Лукасом Фулановичем (Хорватия).

    Хидаят Мамедов (70 кг) также выступил успешно, одолев Демида Клочко (Израиль) в первом раунде. В следующем поединке член сборной встретится с Жоэлем Шутцем (Швейцария).

    Юсиф Агакишиев в весовой категории 75 кг выиграл у Эдуарда Танцерикана (Румыния) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Во втором поединке ему противостоит с Айвор Ли (Англия).

    Все четыре боя состоятся 6 октября.

    В соревнованиях принимают участие 473 спортсмена из 40 стран, итоги будут подведены 11 октября.

    Чемпионат Европы по боксу
    Azərbaycanlı boksçular U-17 Avropa çempionatının ilk günündə 4 qələbə qazanıb
    Azerbaijani boxers claim four wins on opening day of U17 Euros
    MiniBoss
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