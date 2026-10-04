Азербайджанские боксеры выдали успешный старт на чемпионате Европы U-17

В первый день чемпионата Европы по боксу среди юношей до 17 лет (U-17) в черногорской Будве четыре азербайджанских боксера одолели своих соперников.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Али Абаслы (60 кг) в 1/16 финала победил Абдурахима Соуна со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В 1/8 финала спортсмен встретится с Зеки Угуром (Турция).

В весовой категории 66 кг Юсиф Гасанлы оказался сильнее португальца Адриану Силвы - 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27), на следующем этапе азербайджанский боксер выйдет на ринг с Лукасом Фулановичем (Хорватия).

Хидаят Мамедов (70 кг) также выступил успешно, одолев Демида Клочко (Израиль) в первом раунде. В следующем поединке член сборной встретится с Жоэлем Шутцем (Швейцария).

Юсиф Агакишиев в весовой категории 75 кг выиграл у Эдуарда Танцерикана (Румыния) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Во втором поединке ему противостоит с Айвор Ли (Англия).

Все четыре боя состоятся 6 октября.

В соревнованиях принимают участие 473 спортсмена из 40 стран, итоги будут подведены 11 октября.