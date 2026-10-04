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    Azərbaycanlı boksçular U-17 Avropa çempionatının ilk günündə 4 qələbə qazanıb

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2026
    • 11:26
    Azərbaycanlı boksçular U-17 Avropa çempionatının ilk günündə 4 qələbə qazanıb

    Monteneqronun Budva şəhərində boks üzrə U-17 Avropa çempionatının ilk günündə ilk günündə Azərbaycan millisinin 4 üzvü rinqə çıxıb və hər biri qələbə qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından bildirilib.

    Əli Abaslı (60 kq) 1/16 finalda Abdurahim Sounu (Belçika) sınağa çəkib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən boksçumuz yekunda 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. O, ikinci görüşündə Zeki Uğurla (Türkiyə) üz-üzə gələcək.

    Yusif Həsənli (66 kq) Adrian Silvaya (Portuqaliya) gücünü göstərib. Təmsilçimiz rəqibini 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. Həsənli 1/8 finalda Lukas Fulanoviçlə (Xorvatiya) münasibətinə aydınlıq gətirəcək.

    Hidayət Məmmədov (70 kq) da 1/16 final döyüşünü aktivinə yazıb. O, Demid Kloçkoya (İsrail) ilk raundda qalib gəlib. Boksçumuz növbəti qarşılaşmasında Joel Şutsla (İsveçrə) gücünü yoxlayacaq.

    Yusif Ağakişiyev (75 kq) isə 1/16 finalda Eduard Tancerikanı (Rumıniya) yarışdan kənarlaşdırıb – 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Boksçumuz ikinci görüşündə İvor Li (İngiltərə) ilə qüvvəsini sınayacaq.

    Hər 4 döyüş oktyabrın 6-da baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, 40 ölkədən 473 idmançının qatıldığı yarışın qaliblərinin adına oktyabrın 11-də aydınlıq gələcək.

    Əli Abaslı Yusif Həsənli Azərbaycan Boks Federasiyası
    Азербайджанские боксеры выдали успешный старт на чемпионате Европы U-17
    Azerbaijani boxers claim four wins on opening day of U17 Euros
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