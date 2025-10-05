Азербайджанские бадминтонисты завоевали на III Играх СНГ семь медалей
Индивидуальные
- 05 октября, 2025
- 11:32
Азербайджанские бадминтонисты завоевали на III Играх СНГ семь медалей.
Как сообщает корреспондент Report из Габалы, где проходят соревнования, последнюю награду в копилку команды добавила Лейла Джамалзаде.
Спортсменка в финале уступила россиянке Марине Тарасовой и взяла серебряную медаль. Матч прошел в Габалинском Олимпийском спортивном комплексе.
Итоги соревнований по бадминтону будут подведены сегодня.
До этого азербайджанские бадминтонисты завоевали шесть бронзовых медалей. Таким образом, члены сборной взяли на III Играх СНГ всего семь медалей.
Последние новости
11:42
Азербайджанский гребец завоевал бронзовую медаль на III Играх СНГИндивидуальные
11:39
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
11:37
При комбинированных ударах ВС РФ по Львовщине погибли четыре человекаДругие страны
11:32
Фото
Азербайджанские бадминтонисты завоевали на III Играх СНГ семь медалейИндивидуальные
11:31
Видео
В жилом комплексе в Хырдалане произошел пожар, жильцы эвакуированыПроисшествия
11:24
III Игры СНГ: Азербайджан взял бронзу на соревнованиях по греблеКомандные
11:18
В Грузии муниципальные выборы прошли в спокойной обстановкеВ регионе
11:10
ЦИК: Каладзе выиграл выборы на пост мэра ТбилисиВ регионе
11:02