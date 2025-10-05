Азербайджанские бадминтонисты завоевали на III Играх СНГ семь медалей.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, где проходят соревнования, последнюю награду в копилку команды добавила Лейла Джамалзаде.

Спортсменка в финале уступила россиянке Марине Тарасовой и взяла серебряную медаль. Матч прошел в Габалинском Олимпийском спортивном комплексе.

Итоги соревнований по бадминтону будут подведены сегодня.

До этого азербайджанские бадминтонисты завоевали шесть бронзовых медалей. Таким образом, члены сборной взяли на III Играх СНГ всего семь медалей.