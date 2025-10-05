İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 11:18
    Azərbaycan badmintonçuları III MDB Oyunlarında 7 medal qazanıblar.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, badminton yarışlarının son günündə Leyla Camalzadə rusiyalı Marina Tarasova ilə qarşılaşıb.

    Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş rusiyalı idmançının qələbəsi ilə başa çatıb - 2:0.

    Qeyd edək ki, daha öncə badmintonçularımız 6 bürünc mükafat qazanıblar.

