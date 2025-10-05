Azərbaycan badmintonçuları III MDB Oyunlarında 7 medal qazanıblar
Fərdi
- 05 oktyabr, 2025
- 11:18
Azərbaycan badmintonçuları III MDB Oyunlarında 7 medal qazanıblar.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, badminton yarışlarının son günündə Leyla Camalzadə rusiyalı Marina Tarasova ilə qarşılaşıb.
Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş rusiyalı idmançının qələbəsi ilə başa çatıb - 2:0.
Qeyd edək ki, daha öncə badmintonçularımız 6 bürünc mükafat qazanıblar.
