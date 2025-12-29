Konqresmen Luna: ABŞ-də bir çox siyasətçilər Ukraynadakı müharibənin həllini istəmir
- 29 dekabr, 2025
- 07:52
"ABŞ-də təkcə demokratlar deyil, bir çox siyasətçilər Ukraynadakı müharibənin həllində maraqlı deyillər və sülh səylərinə müqavimət göstərirlər".
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Nümayəndələr Palatasının nümayəndəsi Luna Anna Paulina deyib.
"Qeyd etmək istərdim ki, Vaşinqtonda təkcə demokratlar deyil, çoxları sülh razılaşmasını istəmir. Çünki onların müəyyən müdafiə şirkətlərində investisiya maraqları var və səhmlərə şəxsən investisiya qoyublar. Bu baxımdan (sülh yolu ilə nizamlanmaya- Qeyd) müqaviməti müşahidə etmək olar", o, "Fox News" kanalına müsahibəsində bildirib.
Nümayəndələr Palatasının Respublikaçılar Partiyasından olan üzvü bəzi siyasətçilərin müqavimətinə baxmayaraq, Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hələ də nail olunacağına ümid etdiyini bildirib.
Qeyd edək ki, Luna Anna Paulina ABŞ Konqresinə Azərbaycana yardımla bağlı məhdudiyyətlərin ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsini təqdim edib.