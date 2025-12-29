İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Konqresmen Luna: ABŞ-də bir çox siyasətçilər Ukraynadakı müharibənin həllini istəmir

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 07:52
    Konqresmen Luna: ABŞ-də bir çox siyasətçilər Ukraynadakı müharibənin həllini istəmir

    "ABŞ-də təkcə demokratlar deyil, bir çox siyasətçilər Ukraynadakı müharibənin həllində maraqlı deyillər və sülh səylərinə müqavimət göstərirlər".

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Nümayəndələr Palatasının nümayəndəsi Luna Anna Paulina deyib.

    "Qeyd etmək istərdim ki, Vaşinqtonda təkcə demokratlar deyil, çoxları sülh razılaşmasını istəmir. Çünki onların müəyyən müdafiə şirkətlərində investisiya maraqları var və səhmlərə şəxsən investisiya qoyublar. Bu baxımdan (sülh yolu ilə nizamlanmaya- Qeyd) müqaviməti müşahidə etmək olar", o, "Fox News" kanalına müsahibəsində bildirib.

    Nümayəndələr Palatasının Respublikaçılar Partiyasından olan üzvü bəzi siyasətçilərin müqavimətinə baxmayaraq, Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hələ də nail olunacağına ümid etdiyini bildirib.

    Qeyd edək ki, Luna Anna Paulina ABŞ Konqresinə Azərbaycana yardımla bağlı məhdudiyyətlərin ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsini təqdim edib.

    ABŞ Azərbaycan 907-ci düzəliş
    Конгрессвумен Луна: В США многие не хотят завершения войны в Украине

    Son xəbərlər

    07:52

    Konqresmen Luna: ABŞ-də bir çox siyasətçilər Ukraynadakı müharibənin həllini istəmir

    Digər ölkələr
    07:26

    Rusiyada evdə baş verən yanğında 4 nəfər ölüb

    Region
    06:55

    Gələn ilin əvvəli "istəklilər koalisiyası"nın növbəti iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    06:21

    Çin Tayvan ətrafındakı beş ərazidə hərbi təlimlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    05:47

    Alimlər Yerin nüvəsinin qeyri-adi vəziyyətini qeydə alıblar

    Elm və təhsil
    05:12

    Kim Çen In strateji qanadlı raketlərin buraxılışını izləyib

    Digər ölkələr
    04:44
    Foto

    Meksikada sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində azı 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    04:23

    Gümüşün qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötərək rekord səviyyəyə çatıb

    Maliyyə
    03:55

    Ekvadorda silahlı şəxslər 9 nəfəri qətlə yetiriblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti