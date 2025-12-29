Многие политические деятели в США не только из числа демократов не заинтересованы в завершении российско-украинской войны и оказывают противодействие мирным усилиям.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида).

"Хотела бы отметить, что в Вашингтоне многие не только из числа демократов не хотят заключения мирного соглашения, потому что у них есть инвестиционные интересы в отношении некоторых оборонных подрядчиков, и они лично инвестировали в акции. В связи с этим можно наблюдать противодействие мирному урегулированию", - сказала она.

Американский законодатель выразила надежду на то, что, несмотря на сопротивление со стороны отдельных политиков, война в Украине может быть завершена уже в обозримом будущем.

"Совершенно точно", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, что конгрессвумен Луна является автором законопроекта, внесенного в Комитет по иностранным делам Палаты представителей и предусматривающего аннулирование 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы".