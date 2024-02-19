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Азербайджанские альпинисты покорили вершину Килиманджаро

Азербайджанские альпинисты покорили вершину Килиманджаро Азербайджанские альпинисты покорили вершину Килиманджаро.
Индивидуальные
19 февраля 2024 г. 12:08
Азербайджанские альпинисты покорили вершину Килиманджаро

Азербайджанские альпинисты покорили вершину Килиманджаро.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации альпинизма Азербайджана (ФАА), команда из семи человек поднялась на самую высокую вершину африканского континента.

Экспедиция, организованная под руководством Гариба Тагизаде, стартовала 9 февраля и завершилась 12 февраля.

Гариб Тагизаде, Эльбей Мустафабейли, Фариз Рагимов, Тюркан Фарзалиева, Эльшан Юсубов, Ашраф Гусейнов и Илькин Гахраманлы поднялись на гору высотой 5 895 метров и развернули здесь флаги Азербайджана и ФАА.

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Версия на английском языке Azerbaijani alpinists conquer Kilimanjaro
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan alpinistləri Kilimancaro zirvəsini fəth ediblər

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