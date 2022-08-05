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Азербайджанская велогонщица заняла четвертое место на Исламиаде

Азербайджанская велогонщица заняла четвертое место на Исламиаде Определились первые медалисты V Игр исламской солидарности, стартовавших сегодня в турецкой Конье.
Индивидуальные
5 августа 2022 г. 13:41
Азербайджанская велогонщица заняла четвертое место на Исламиаде

Определились первые медалисты V Игр исламской солидарности, стартовавших сегодня в турецкой Конье.

Как сообщает Report, Исламиада стартовала с соревнований по трековому велоспорту среди женщин.

На финальном этапе в заезде на 10 км золотую медаль завоевала Рината Султанова (Казахстан), серебряную – Нур Асья (Малайзия), бронзовую – София Керимова (Узбекистан). Представительница Азербайджана Аян Ханкишиева стала четвертой.

На V Играх исламской солидарности померятся силами 4 200 спортсменов из 56 стран. Церемония открытия состоится 9 августа. На соревновании от Азербайджана выступит 281 спортсмен. Исламиада продлится до 18 августа.

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Версия на английском языке Azerbaijani cyclist comes 4th in Islamic Solidarity Games
Версия на азербайджанском языке İslamiadada ilk medalçılar bəlli olub, Azərbaycan velosipedçisi 4-cü yeri tutub

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