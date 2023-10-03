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Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы

Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы Азербайджанская спортсменка Гёзаль Зутова стала победительницей чемпионата Европы по борьбе на поясах, проходящего в Баку.
Индивидуальные
3 октября 2023 г. 12:19
Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы

Азербайджанская спортсменка Гёзаль Зутова стала победительницей чемпионата Европы по борьбе на поясах, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, 38-летняя спортсменка одержала победу в весовой категории +76 кг и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Также в первый день соревнований азербайджанские борцы Парвин Гусейнова (+76 кг), Намиг Аббаслы (57 кг), Эйваз Бахшиев (62 кг), Тарлан Агаев (75 кг) и Солтан Агаев (82 кг) завоевали серебряные медали.

Спортсмены Мелекханым Мамедова, Фидан Алиева (обе - 52 кг), Басти Сафарова, Айтадж Гулиева (обе - 58 кг), Диана Шоранова (66 кг), Шахла Аллахвердиева (76 кг), Эльнур Абдуллаев (57 кг), Али Микаилов (75 кг), Али Гумбатзаде (82 кг), Нихад Мамедзаде и Нихад Искандерли (оба - 90 кг) заняли третьи места.

Отметим, что 3-й чемпионат Европы по борьбе на поясах проходит на Национальной гимнастической арене в Баку 2-4 октября.

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