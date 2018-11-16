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    Азербайджанская легкоатлетка установила рекорд на Стамбульском марафоне

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка Айла Сеид отличилась в традиционном Стамбульском марафоне.

    Как сообщает Report, девушка установила рекорд, заняв 21- е место среди женщин в марафоне на 15 км. Никогда прежде представительница нашей страны не добивалась столь высокого места в Стамбульском марафоне.

    К тому же, она стала первой азербайджанкой, попавшей в "тридцатку" на марафоне.

    Отметим, что в 40-м Стамбульском марафоне приняли участие 130 тысяч спортсменов почти из 100 стран. В нынешнем году участниками марафона стали 55 всемирно известных атлетов. Победителями марафона стали кенийцы - среди мужчин легкоатлет Феликс Кимутай, среди женщин -  Рут Чепнгетич. Кенийцы преодолели дистанцию в 42,195 километра. 

    Также проведены забеги на дистанцию 15, 10 и 8 км, и среди паралимпийцев.

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