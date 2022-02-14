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Азербайджанская гимнастка номинирована на звание лучшей в Европе

Азербайджанская гимнастка номинирована на звание лучшей в Европе Азербайджанская гимнастка Джесика Гадирова, проживающая в Великобритании, номинирована на звание лучшей в Европе в 2021 году.
Индивидуальные
14 февраля 2022 г. 21:54
Азербайджанская гимнастка номинирована на звание лучшей в Европе

Азербайджанская гимнастка Джесика Гадирова, проживающая в Великобритании, номинирована на звание лучшей в Европе в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской гимнастики, 18-летняя спортсменка борется за награду с четырьмя грациями: Нина Дерваль из Бельгии, Ванесса Феррари из Италии, Ангелина Мельникова из России и Юлия Штайнгрубер из Швейцарии.

Джесика Гадирова выиграла 3 комплекта медалей на первых международных соревнованиях среди взрослых в прошлом году. Она выиграла золотую медаль в вольном стиле, серебро в прыжках с шестом и бронзовую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле, Швейцария.

Дженнифер Гадирова, сестра-близнец талантливой спортсменки, также занимается спортивной гимнастикой. В прошлом году они заняли третье место на летних Олимпийских играх в Токио, Япония, и завоевали олимпийскую медаль в этом виде спорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gimnast Avropada ilin ən yaxşısı adına namizəd olub

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