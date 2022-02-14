Азербайджанская гимнастка номинирована на звание лучшей в Европе

Азербайджанская гимнастка Джесика Гадирова, проживающая в Великобритании, номинирована на звание лучшей в Европе в 2021 году.

Азербайджанская гимнастка Джесика Гадирова, проживающая в Великобритании, номинирована на звание лучшей в Европе в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской гимнастики, 18-летняя спортсменка борется за награду с четырьмя грациями: Нина Дерваль из Бельгии, Ванесса Феррари из Италии, Ангелина Мельникова из России и Юлия Штайнгрубер из Швейцарии.

Джесика Гадирова выиграла 3 комплекта медалей на первых международных соревнованиях среди взрослых в прошлом году. Она выиграла золотую медаль в вольном стиле, серебро в прыжках с шестом и бронзовую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле, Швейцария.

Дженнифер Гадирова, сестра-близнец талантливой спортсменки, также занимается спортивной гимнастикой. В прошлом году они заняли третье место на летних Олимпийских играх в Токио, Япония, и завоевали олимпийскую медаль в этом виде спорта.